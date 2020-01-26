Tatvan Belediyesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla Bitlis'in Tatvan Belediyesi öncülüğünde "Elazığ İçin Kardeşlik Vakti" yardım kampanyası başlatıldı.



Tatvan Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına kamu kurumlarının yanı sıra Tatvan'daki birçok sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda vatandaş destek verdi. Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde toplanan yardımlar, belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından paketlenerek araçlara yüklendi. Giyim, gıda, ısıtıcı ve battaniyelerden oluşan yardım malzemeleri Elazığ'a gönderildi.



Kampanyayı yerinde takip eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Önceki gün akşam saatlerinde Elazığ merkezli 6,8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Bu depremi il ve ilçemizde de hissettik. Bölgeyle irtibat halindeyiz. İlk aracımız battaniye ve arama kurtarma personelimizle birlikte yola çıktı" dedi.



Vatandaşların da bir şekilde yardım yapmak istemesi üzerine belediye olarak hazırlık yaparak kampanya başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Geylani, "Hem sosyal medyada hem de farklı yollarla bizimle iletişime geçmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili hızlı bir şekilde kampanya başlattık. Hemşehrilerimiz bu konuda çok hassas davrandılar. Beklentimizin üzerinden bir talep oldu. Kısa süre içinde vatandaşlarımız ihtiyaç olan malzemeleri getirmeye başladılar. Burada toplanan yardım malzemeleri paketlenerek araçlara bindirildi. Dolan araçlarımız sırasıyla yola çıkıyor. Yola çıkan amaçlarımızdan bazıları Elazığ'a ulaşmış durumda. Her ne kadar ciddi anlamda bir yıkım olmazsa bile artçı sarsıntılardan dolayı tedirginlik var. Evine giremeyen vatandaşlarımız, battaniye ve ısıtıcıya ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte temiz su, çocuk bezi, gıda ve benzeri ihtiyaçları bulunmaktadır. Temel ihtiyaçları karşılayacak malzemeleri topladık. Birazdan araçlarımız çıkacak. İnşallah en kısa sürede bölgeye intikal edecek. İhtiyaç halinde vatandaşlarımızdan gelecek yardımları bu alanda toplayacağız. Allah bu tür afetlerden hem ülkemizi hem de bölgemizi korusun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu duyarlılığından dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada bir yardım çadırı kurduk, yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar yardım malzemelerini buraya teslim edebilir. Talepler doğrultusunda sürekli araçlarımız yola çıkacaktır" şeklinde konuştu. - BİTLİS