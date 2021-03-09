Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi kuruldu - Son Dakika

Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi kuruldu

Tatvan Belediyesi bünyesinde "Gençlik Meclisi" kuruldu.

Tatvan Belediyesi bünyesinde "Gençlik Meclisi" kuruldu. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani başkanlığında 26 üyenin katılımıyla Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Geylani, seçim vaatlerinde Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi'nin yer aldığını anımsattı. Bugün meclisin ilk toplantısını gençlerle gerçekleştirdiklerini belirten Geylani, şöyle devam etti: "Gençlerimizin sorumluluk alarak şehrimizin yönetiminde yer almaları mutluluk verici. Gençlerimizin görüş ve fikirlerini önemsiyoruz. En büyük gücümüz genç nüfusumuzdur. Sosyal ve beşeri gücümüz siz değerli gençlersiniz. Gençlerimizle güzel işlere imza atacağımız için heyecanlıyız. Bundan sonraki toplantılarda faaliyetler masaya yatırılarak görüşüler alınacaktır. Hepimiz bu şehre sahip çıkacağız." Ardından Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Son Dakika

Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak

Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı