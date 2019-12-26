Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor - Son Dakika

Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor

7 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgede bulunan il ve ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda araç ve personel desteğiyle sokak hayvanlarına umut oluyor.

Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgede bulunan il ve ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda araç ve personel desteğiyle sokak hayvanlarına umut oluyor.


2019 yılı içerisinde Tatvan'daki tüm sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, ayrıca yaralı yabani hayvanlarında tedavisini gerçekleştiriyor. Doğu Anadolu'da birçok ile hizmet ettiklerini de dile getiren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis geneli başta olmak üzere Tunceli, Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Batman, Mardin ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet yürüttüklerini söyledi. Başkan Geylani, "Donanımlı bir şekilde faaliyetlerini yürüten Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezimiz sadece kentimize değil, bölgedeki il ve ilçelere de hizmet edecek duruma geldi. Mobil araç ve personellerimizle birlikte hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yaşamın vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan gerek yaban hayvanları gerekse sokak hayvanlarına şefkatli ellerimizi her zaman uzatacağız" dedi.


" Hasankeyf'te sokak hayvanlarını yeni yaşam alanlarına taşıdık"


Başkan Geylani, Hasankeyf ilçesindeki sokak hayvanları için ekipleri bölgeye gönderdiklerini ifade ederek, "Batman'da yapılacak olan Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bir kısmı sular altında kalacak olan Hasankeyf ilçesinde mobil aracımız ve personellerimiz tarafından sular altında kalacak bölgelerde bulunan sahipsiz hayvanları yeni yaşam alanlarına taşıdık" dedi. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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