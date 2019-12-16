Tatvan Belediyesi ile BEM BİR-SEN arasında 'sosyal denge sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesi ile BEM BİR-SEN arasında 'sosyal denge sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi ile BEM BİR-SEN arasında 'sosyal denge sözleşmesi' imzalandı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında 'Toplu İş Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Tatvan Belediyesi ile BEM BİR-SEN arasında 'sosyal denge sözleşmesi' imzalandı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında 'Toplu İş Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.


Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin makamında gerçekleşen imza töreninde, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Bem-Bir Sen İl Başkanı Oktay Gürbüz ve İl Başkan Yardımcısı Nesih Uysal sözleşmeyi karşılıklı olarak imzaladı. BEM-BİR SEN İl Başkan Yardımcısı ve İş Yeri Temsilcisi Nesih Uysal, bu sözleşme ile çalışma arkadaşlarının mağduriyetinin giderildiğini belirterek, "Sosyal denge sözleşmesi ile çalışanlara yaklaşımından dolayı şahsım ve tüm memur arkadaşlarım adına Tatvan Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür ederim" dedi.


Düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sözleşmenin çalışma hayatında bir ücret dengesi oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi. Çalışanın emeğinin hakkaniyetli ve alın teri kurumadan verilmesi gerektiğini belirten Geylani, "Tatvan'ımıza değer katan çalışmalarımızda personelimizin alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde veriyoruz. Sözleşmenin memurlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum. Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sözleşmenin çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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