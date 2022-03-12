Tatvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Tatvan Belediyesi, ilçe merkezindeki kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede 3 gündür aralıksız devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Belediye ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ilçedeki cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, karla mücadele çalışmalarının 20 iş makinesi ve 25 personelle, ilçe merkezindeki tüm mahallelerde devam ettiğini kaydetti.

Bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Geylani, şöyle konuştu:

"Bu kış sezonu toplam 747 santimetre kar yağışı oldu. Son saatte ise 45 santimetre kar yağışı yaşandı ve yağışların 2 gün devam edeceği tahmin ediliyor. Şu an 20 iş makinesi ve 25 personelle sahadayız. Ana arterler sürekli açık tutuluyor. Tüm ara sokaklar da şu an itibarıyla açılmış durumda. Bazen tipi ve fırtınadan dolayı görüş mesafesi kapanıyor. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarımız farklı noktalarda gece gündüz aralıksız devam ediyor. Sürücülerden ricamız, çok gerekmedikçe araçlarıyla çıkmasınlar ve çalışmalarımızı engellemeyecek şekilde araçlarını park etsinler. Bu konuda hassasiyet gösterirlerse çok iyi olur. 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz ve karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Tatvan Belediyesi Saha Amirliğinde koordine edilen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Geylani, mahalleleri dolaşarak yürütülen çalışmaları inceledi.