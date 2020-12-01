Tatvan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, karla mücadele ekiplerinin kış hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Belediye Saha Amirliğinde karla mücadele ekipleriyle bir araya gelen Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğü'nün yağış öncesi kış hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Karla mücadelede görevli personelle bir araya gelerek mevcut durumu, alınacak önlemleri değerlendirdiklerini aktaran Geylani, şöyle konuştu:

"Çalışmaları ilçe merkezindeki 7 bölgede eş zamanlı yürütmeyi planlıyoruz. Tatvan Belediyesi olarak kışa hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. 28 iş makinemiz ve 70 personelimiz ile sahada hazır bekliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mümkün olan bütün ekip ve ekipmanlar ile karla mücadelemizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek. İnşallah kış mevsimi boyunca mağduriyet yaşanmadan karla mücadele çalışmalarımızı sürdüreceğiz."