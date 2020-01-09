Tatvan Belediyesi köy okuluna kütüphane kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesi köy okuluna kütüphane kurdu - Son Dakika

Tatvan Belediyesi köy okuluna kütüphane kurdu

13 dakika önce

Tatvan Belediyesi tarafından Kıyıdüzü Köyü İlkokulu'na kütüphane kuruldu.

Tatvan Belediyesi köy okuluna kütüphane kurdu, System.String[]

Tatvan Belediyesi tarafından Kıyıdüzü Köyü İlkokulu'na kütüphane kuruldu.

Öğrenciler, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye kitap için mektup yazdı. Geylani de köy okuluna kütüphane kurarak kitap hediye etti.

Öğrencilerin mektubundan çok etkilendiğini ifade eden Geylani, şöyle dedi:

"Bana gelen mektuplarda, kütüphanelerine kitap ihtiyacı olduğunu bu sebepten hiç kitap okuyamadıklarını yazıp ve kitap isteğinde bulunmuşlardı. Bu güzel davranışlarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel ve birbirinden değerli mektuplara kayıtsız kalamazdık ve kitap hediye etmekle kalmadık okulumuza kütüphane yaptırdık. Biz okumaya her zaman önem veriyoruz. Çünkü öğrencilerimiz okudukça, öğrendikçe ve öğrettikçe bu ülke daha iyi seviyelere gelir. "

Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler
Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
17:22 Başkan Rasim Arı'dan Niğde'ye tatlı ziyaret - Son Dakika
17:21 Adil Öksüz'ü sakladıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında (1) - Son Dakika
17:21 Elazığ atatürk'ün 'yaşasın asker çocuğu' dediği fatma topal, yaşamını yitirdi - Son Dakika
17:20 ADİL ÖKSÜZ'Ü SAKLADIKLARI İDDİA EDİLEN SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (1) - Son Dakika
17:20 ATATÜRK'ÜN 'YAŞASIN ASKER ÇOCUĞU' DEDİĞİ FATMA TOPAL, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
16:29 KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Son Dakika
16:22 Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:23:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan Belediyesi köy okuluna kütüphane kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]