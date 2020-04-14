Tatvan Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde belediye, yaz mevsimi öncesi sinek ve haşereyle mücadele kapsamında larva üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarına başladı.

Tatvan Belediyesi, koronavirüs salgını kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da larva ilaçlaması yapıyor. Tatvan Belediyesi ilaçlama ekipleri, bahar mevsiminin gelmesiyle sivrisinek ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla fosseptik, mazgallar, su kanalları, durgun sularda ve bataklık alanlarında ilaçlama yaparak vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesini hedefliyor. Sivrisinek ve haşerelerin yumurtlama döneminin gelmesiyle çalışmalarına başlayan larva ilaçlama ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, vatandaşların sineksiz bir yaz mevsimi geçirebilmesi için larvalarla mücadelenin süreceğini belirterek, "Halkımızın sağlığı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için erken dönem larva ilaçlama çalışmaları geçtiğimiz günlerde başladı. Bu kapsamda 2 araç ve 8 personelle belediyemiz ilaçlama ekipleri sineklerin üreme alanlarını tespit ederek ilaçlama yapıyor. Larva oluşumuna ve sineklerin çoğalmasına engel olmak için şehrin birçok noktasında ilaçlama çalışması yapıldı. İlaçlama çalışmaları yaz mevsimi boyunca da devam edecek" dedi.