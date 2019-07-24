Son Dakika Haberleri: Tatvan Belediyesi'nden evde tıraş hizmeti
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Tatvan Belediyesi'nden evde tıraş hizmeti

15 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik "Evde ücretsiz berber" hizmeti sunulacak.

Tatvan Belediyesi'nden evde tıraş hizmeti, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik "Evde ücretsiz berber" hizmeti sunulacak.

Tatvan Belediyesi tarafından yürütülecek proje kapsamında, belirli aralıklarla evlerinde ziyaret edilen yaşlı, engelli ve hastalar için evde tıraş hizmeti verilecek. Belirlenen liste doğrultusunda evlere gidecek Tatvan Belediyesi ekipleri, yaşlı, yatalak hasta durumundaki vatandaşın saç ve sakal tıraşını ücretsiz olarak yapacak. Konuyla ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Yaşlılarımız bizim bugünümüzü oluşturan en önemli değerlerimizdir. Onların sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her zaman yanlarındayız. İlk etapta sadece erkeklere yönelik başlatılan hizmetin kısa sürede kadın kuaför aracılığıyla da sürdürülecektir. Engellilerimiz, yaşlı ve hastalarımız pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımı sayesinde yapmak zorunda kalıyor. Biz de özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik ve projeyi başlattık. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımız için en önemli sorunlardan biri olan saç sakal tıraşı ile ilgili olarak ekiplerimiz düzenli olarak evlere giderek bu hizmeti sağlayacak. Diğer kurumlarla irtibata geçerek bu konuda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirledik. Belediye ekiplerimiz, yaşlı, yatalak hasta ve evinden çıkamayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kişisel bakımlarını yapacaklardır" dedi.

Bu hizmeti vermekle toplumda yaşlı, yatalak ve engellilere yönelik duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını aktaran Başkan Geylani, "Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın kimin ne olacağı belli değil. Onun için toplumun bu konulara duyarlı olması lazım. Herkesin imkanları ölçüsünde engelli ve hasta insanlara yardımcı olmaları lazım. Sosyal belediyeciliğin en anlamlı ve öncelikli konusu, dezavantajlı dediğimiz kimselere yardımcı olmak, maddi manevi olarak yanlarında bulunmaktır. Bu anlamda, engelli ve hasta insanlarımızın yanlarında olacağız" şeklinde konuştu. - BİTLİS
Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:46 Kaynak: İHA
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