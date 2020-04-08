Tatvan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde salgın nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çevreye yem bırakıldı.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kent genelinde yoğun bir çalışma yürüten Tatvan Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. İçişleri Bakanlığı'nın sokak hayvanları genelgesi kapsamında Tatvan Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilciliği'nce başlatılan çalışma kapsamında sokak hayvanlarının beslenmesi için çevreye yem bırakıldı.