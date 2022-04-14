Tatvan Belediyesi'nden temizlik ve peyzaj çalışması - Son Dakika
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Tatvan Belediyesi'nden temizlik ve peyzaj çalışması

14.04.2022 20:47
Tatvan Belediyesi'nden temizlik ve peyzaj çalışması

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla cadde ve sokaklarda temizlik ve bakım onarım çalışmalarına başladı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla cadde ve sokaklarda temizlik ve bakım onarım çalışmalarına başladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin talimatı ile çalışma başlatan ekipler, yeşil alanlarda peyzaj düzenleme, çim serme, ağaç budama ile cadde, sokak, park ve refüjlerde temizlik yaptı.

Geylani, yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya yeşil alan ve parklarda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Bu çalışmalardaki amacımız, vatandaşlarımızın ortak kullanımına açık olan tüm alanları temiz, sağlıklı ve düzenli bir hale getirmektir." dedi.

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Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesi'nden temizlik ve peyzaj çalışması - Son Dakika


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