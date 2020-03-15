Tatvan Belediyesi'ne 13 hizmet aracı alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesi'ne 13 hizmet aracı alındı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi'ne 13 hizmet aracı alındı

6 saat önce

Bitlis'te Tatvan Belediyesi'ne yeni aldığı 13 hizmet aracıyla, filosunu genişletti.

Tatvan Belediyesi'ne 13 hizmet aracı alındı, System.String[]

Bitlis'te Tatvan Belediyesi'ne yeni aldığı 13 hizmet aracıyla, filosunu genişletti.

Yeni alınan araçlar için belediye saha amirliğinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, bahar ayıyla belediyede yeni araçların hizmet vereceğini söyledi.

İlçe halkına en iyi hizmetin verilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Taşar, "Bu işin planlamasında sayın belediye başkanımız ve belediyemizin kıymetli encümenleri karar aldılar. İl başkanımızın, ilçe başkanımızın, diğer milletvekili arkadaşımızın desteği ile Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştük bu konuda gerekli destekleri aldık. Araçlarımızın 3 tanesini bakanlığımızdan hibe olarak aldık. Belediye Başkanımız mütevazı davrandı. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin belkide en büyük millet bahçesini Tatvan'a yapıyoruz. Yine 4. etap sahil parkımızın da yapımına bu sene başlayacağız."

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, yeni temizlik araçlarıyla güçlü bir filo kurduklarını ifade ederek, "Yaptığımız finansal çalışma sonucu kredi kullanımı yaparak 13 adet yeni çöp aracı satın aldık. İlçe halkına en iyi hizmeti sunacağız. Bu konuda destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Milletvekillerimiz Sayın Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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