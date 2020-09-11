Tatvan Belediyesi Rahva bölgesine sondaj çalışması yaptı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitlis'in Rahva bölgesinde yapılan sondaj çalışmaları sonucu su kuyularına ulaştı.

Tatvan-Bitlis-Muş yol ayrımın bulunduğu Rahva bölgesindeki yeni yerleşim alanları ve hastanelerin su ihtiyacını karşılamak için çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 150 metre derinlikten su çıkardı.

Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan, Tatvan-Bitlis-Muş yol ayrımının bulunduğu bölgede başlatılan su kuyusu sondaj çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

İçme suyu sondaj çalışması sonucunda Tatvan, Bitlis, Muş yol ayrımın bulunduğu bölgede daha önce de su çıkarıldığını belirten Özkan, "Geçtiğimiz aylarda Rahva bölgesini imara açtık. Bu alanın içme suyu sorununu şimdiden çözüyoruz. Bu kapsamda ikinci sondaj çalışması ile yaklaşık 150 metreden çıkardığımız su ile Tatvan, Bitlis, Muş yol ayrımın bulunduğu bölgede yapılaşmaların artmasına karşı önceden tedbirimizi alıyoruz. Yeni su kuyusunun elektrik ve hat bağlantıları devam ediyor. Bahsettiğimiz bölgede su sıkıntısını tamamen çözüyoruz." diye konuştu.