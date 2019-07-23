Son Dakika Haberleri: Tatvan Belediyesi Spor Kulübü kuruldu
Son Dakika Spor Haber

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü kuruldu

2 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından spor kulübü kuruldu.

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü kuruldu, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulübü kuruldu.

Tatvan Belediyesi tarafından kurulan spor kulübünün ilk etapta 27 farklı branş üzerine kurulduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilk etapta 7 branşta sporcu yetiştirmeye ve turnuvalara hazırlanmaya başlandığını söyledi. Tatvan Belediyesi Spor Kulübü'nün zamanla 27 farklı branşla ilçede sporcu yetiştirerek müsabakalara katılacağını ifade eden Başkan Geylani, "Basketbol, voleybol, hentbol, futbol, masa tenisi, badminton, tenis, yüzme, judo, tekvando, karate, güreş, atletizm, güreş, satranç, okçuluk, dart, bocce, jimnastik, dağcılık, bisiklet, kürek, yelken, bilardo, kickboks, muay thai ve kayak branşlarının olacağı Tatvan Belediyesi Spor Kulübü'nde judo, güreş, tekvando, voleybol, basketbol, hentbol ve atletizm branşlarında 11 antrenör ve 120 sporcu ile antrenmanlara başladı. Amacımız Tatvan'da sportif faaliyetlerde bulunmak, gençleri farklı spor dallarıyla buluşturmak, ilçede spor ruhunun oluşması için ortam sağlamaktır. İlk etapta 7 branşımız faaliyetlerine başladı ve 120 sporcumuz mevcut. 11 antrenörümüz ile henüz birkaç gündür kurulmasına rağmen hızla büyüyen bir kulüp olduk" dedi.

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle adından söz ettirecek bir şehir planladıklarını ifade eden Başkan Geylani, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en değerlilerimizdir. Onlar için ne kadar hizmet yapsak az olur. Tatvan'ımızı hem sosyal hem kültürel hem de sportif faaliyetlerde bölgede söz sahibi yapmak için ilk adımımız olan spor kulübümüzü kurduk. Zaten açıkladığımız projelerden biri de spor kulübüydü. Bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporu ilçe geneline yayarak bütün herkesin faydalanabileceği bir yapıya kavuşturacağız" diye konuştu. - BİTLİS
Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı Tecavüz davasında flaş gelişme! Ronaldo için karar verildi Fenerbahçe'de Eljif Elmas gitti sırada Jailson var!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 13:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan Belediyesi Spor Kulübü kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]