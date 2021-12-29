Tatvan Belediyesi ücretsiz çorba dağıtımı yaptı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi, "Çorbalar Bizden" projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Soğuk havanın hüküm sürdüğü ilçede vatandaşların içini ısıtacak uygulama kış mevsimi boyunca devam edecek.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak vatandaşlara layıkıyla hizmet etmek için çalıştıklarını ve projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Önceki yıl kış ayında sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde iki farklı projeyi hayata geçirdiklerini belirten Geylani, "Birisi 'Kimse Üşümesin' diğeri ise 'Çorbalar Bizden' projeleriydi. Bu sene kış aylarının gelmesiyle tekrardan bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Mobil çorba aracımız sabah saat 9: 30 ile 13: 00 saatleri arasında Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi girişinde hizmet edecek. Saat 13: 30 ile 17: 00 arasında ise belediyemize ait Yaşam Alışveriş Merkezi önünde hizmet verecek." diye konuştu.