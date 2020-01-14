Tatvan Belediyesince berber salonu açıldı - Son Dakika

Tatvan Belediyesince yetim ve maddi durumu iyi olmayan çocuk ile gençler için, ücretsiz berber salonu açıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bu hizmetle sosyal belediyeciliği geniş alanlara yaymayı amaçladıklarını belirtti.

Önceden yaşlı ve engelliler için evlerde berber hizmeti verdiklerini anımsatan Geylani, şöyle konuştu:

"Bu hizmetimizi genişleterek eski hizmet binamızdaki bir odayı berber salonuna çevirdik. Burada yetim ve dar gelirli öğrencilerimize hizmet verilecek. Tabi bu hizmeti yaparken Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli çalışacağız. Halkımıza verdiğimiz değeri göstermek ve yaşamlarını kolaylaştıracak katkılar sunabilmek için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Gözlemlerimiz sonucu buna ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda hizmet vermeye başladık."

Açılışa, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Halk Eğitimi Müdürü Kazım Acar, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ile AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve davetliler katıldı.