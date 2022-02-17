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Tatvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Tatvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

17.02.2022 16:16
Tatvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tatvan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tatvan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Hizmet-İş Sendikası Tatvan Şube Başkanı Ayhan Uygun arasında imza töreni düzenlendi. Geylani, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Uygun da 59 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, desteklerinden dolayı Geylani'ye teşekkür etti.

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Mehmet Emin Geylani, Hizmet İş Sendikası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika


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