Tatvan Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ve Hak İş-Hizmet İş Sendikası arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi, Hak İş-Hizmet İş Sendikası Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından imzalandı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ve Hak İş-Hizmet İş Sendikası arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi, Hak İş-Hizmet İş Sendikası Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından imzalandı.



İmzalanan toplu iş sözleşmesi gereği Tatvan Belediyesinde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarında yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış sağlandı. Toplu iş sözleşmesini imzalayan Hak İş - Hizmet İş Sendikası Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun, "Önce insan, önce emek ve imzamız işçinin kararıdır" ilkesinden yola çıkarak imzaların atıldığını belirterek bütün işçiler adına Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'a teşekkür ettiğini ifade ederek, "Belediye Başkanımız Fettah Aksoy döneminde personel maaşlarımız ve sosyal haklarımız zamanında ödendi. Belediye personelleri olarak alacaklarımız hiçbir zaman içeride kalmadı ve ilk defa bu dönemde personeller olarak mağdur olmadık. Tatvan Belediyesinde çalışma hayatımızın son beş yılında biz çalışanlara kamu personeli olduğumuzu hissettiren ve sözünü verdiği bütün projeleri Tatvan halkına kazandıran, Tatvan Belediye Başkanımız Fettah Aksoy'a bu toplu iş sözleşmesinde seçim sürecinde olmamıza rağmen popülist davranmayıp bugünkü hayat şartları, enflasyon oranlarını da gözetip olması gerektiği gibi bir sözleşme imzaladığı için Hak İş - Hizmet İş Sendikası ve üyeleri adına teşekkür eder, imzaladığımız bu toplu iş sözleşmesinin tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise 5 yıl içerisinde belediye personellerinin maaşlarını ve haklarını geciktirmeden zamanında ödediklerini ve bu konu üzerinde aşırı derecede titizlik gösterdiklerini söyledi. Başkan Aksoy, "Peygamber Efendimizin de buyurduğu üzere "İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz" Hadis-i Şerifi'nden hareketle belediye yönetimi olarak her zaman çalışanımızın yanında ve onların tüm haklarını zamanında alması noktasında her zaman destekçileri olduk. Bu bağlamda belediye işçi ve memurlarımızın 2014 yılı öncesinden kalan ve alamadıkları 16 aya varan maaşlarının hepsini ödedik. Ayrıca ilgili sendikalar ile işçi ve memurlarımızın iyileştirme sözleşmelerini imzaladık. Bu sözleşmeler neticesinde personellerimizin çalışma hayatını ve alacakları maaşlarında iyileştirmeler yaptık. Çok şükür Tatvan Belediyesi bu dönemde personel maaşlarını ödememesiyle veya geç ödemesiyle konuşulan bir belediye olmadı. Son olarak Hak İş - Hizmet İş Sendikası Bitlis İl Başkanı Sayın Ayhan Uygun ile birlikte belediye kadrolu işçilerimizi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladık. Sözleşmenin personellerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

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