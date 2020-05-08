Tatvan Belediyesinden berberlere

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçede faaliyet yürüten berber ve kuaförlere yönelik olarak "Korona virüs eğitimi" düzenlendi.



Korona virüse karşı çalışmalarını sürdüren Tatvan Belediyesi ekipleri, virüs nedeniyle kapalı olan berberlerin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olması nedeniyle eğitim programı düzenledi.



Düzenlenen eğitimde; uyulması gereken kurallar ve dezenfekte kullanımı ile ilgili eğitim verildi. Eğitimin ardından Tatvan Belediyesi tarafından berber ve kuaför salonu işletmecilerine siperlik maske, cerrahi maske ve dezenfekte hediye edildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 'Korona virüsü nedeniyle bulaş riskinin yüksek olduğu işletmeler arasında yer alan berber ve kuaför salonlarımız kapatılmıştı. 11 Mayıs Pazartesi günü itibari ile bu işletmelerimiz tekrardan hizmet vermeye başlayacak. Korona virüsü salgını hala devam etmekte. Bu yüzden berberlerimizde randevulu sisteme geçildi ve uyulması gereken kurallar getirildi. Bu işletmecilerden isteğimiz kurallara uymalarıdır. Zaten zabıta ekiplerimiz de sürekli kontrol edecekler. İlaçlama ekibimiz gerekli eğitimleri verdi. Berberlerimize siperlik maske, cerrahi maske ve dezenfekte hediye ettik. Şimdiden berber ve kuaför işletme sahiplerine hayırlı işler diliyorum' dedi. - BİTLİS