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Tatvan Belediyesinden çimlendirme çalışması

28 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından parklarda ve refüjlerde çimlendirme ve düzenleme çalışması yapılıyor.

Tatvan Belediyesinden çimlendirme çalışması, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından parklarda ve refüjlerde çimlendirme ve düzenleme çalışması yapılıyor.

Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sahil bandı ve top sahasının yanı sıra Yeni Çarşı ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan refüjlerde çimlendirme ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Sahilde ve refüjlerde kış aylarından kaynaklı bozulan fıskiyeler tamir edildikten sonra çimlendirme çalışmaları hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı.

Şu an onlarca noktada belediye çalışmalarının olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ekiplerin 7/24 esasına dayalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Geylani, "Tatvan için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Bu kapsamda atıl durumda olan eski top sahasını tekrardan halkımızın hizmetine açmak için iş makinelerimiz ile düzeltme çalışması yaptıktan sonra çimlendirme çalışması gerçekleştirdik. Yeni Çarşı'da bulunan refüjleri çimleme çalışması ile daha güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Sahil bandında ve refüjlerde geçtiğimiz yıl yapılan sulama sistemine ait fıskiyelerdeki arızalardan dolayı sulama yapılamıyordu. Arızaları giderdik. Şu an çimlendirme ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

İlçede kötü bir görünüme sebep olan kaldırım ve kanallardaki otların da temizlendiğini ifade eden Başkan Geylani, bazı mıntıkalarda yabani ot temizleme çalışmalarının yapıldığını, geri kalan mıntıkalarda ise çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, bunun yanında park ve bahçelerde çim biçme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:59 Kaynak: İHA
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