Tatvan Belediyesinden çimlendirme ve ağaç budama çalışması - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaç budama ve çimlendirme çalışması başlatıldı.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde başlatılan bahar çalışmaları kapsamında kent merkezindeki park, bahçe, refüj ve sahil bandında çimlendirme ve ağaç budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çimlendirme çalışmaları ile birlikte çim sulama sistemlerinde de tadilat çalışmaları başladı. Ağır geçen kış şartlarının ardından çocuk oyun grupları, kamelyalar, bank ve masalarda da onarım çalışmalarının başlatılacağı belirtildi. - BİTLİS