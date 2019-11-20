Son Dakika Haberleri: Tatvan Belediyesinden emlak ve reklam vergisi uyarısı
Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesinden emlak ve reklam vergisi uyarısı - Son Dakika

Tatvan Belediyesinden emlak ve reklam vergisi uyarısı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, son ödeme tarihi 2 Aralık 2019 Pazartesi günü olan 2019 yılı reklam, emlak ile çevre temizlik vergisiyle ilgili vatandaşı uyardı.

Tatvan Belediyesinden emlak ve reklam vergisi uyarısı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, son ödeme tarihi 2 Aralık 2019 Pazartesi günü olan 2019 yılı reklam, emlak ile çevre temizlik vergisiyle ilgili vatandaşı uyardı.


Konuyla ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "2019 yılı emlak vergisi ödemesi 2. taksitleri için son gün yaklaşıyor. Emlak vergisi ödemeleri için her mülk sahibi ödemesini Tatvan Belediyesi internet adresi üzerinden ödeyebilecek. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 2 Aralık 2019 Pazartesi günü. Bu tarihten sonra ödeme yapacak olan vergi mükellefleri faiz ödeme durumu ile karşı karşıya kalacaklar. Vergi mükellefi vatandaşlar vergi ödemelerini Tatvan Belediyesi hizmet binası ve Cumhuriyet Caddesi eski hizmet binasında bulunan tahsilat vezneleri ile www.tatvan.bel.tr üzerinden e-belediye sekmesini kullanarak ödemelerini yapabilecekler. İkinci taksit ödemelerinin başladığı emlak, reklam ve çevre temizlik vergisi 2 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek" denildi. - BİTLİS

Tatvan Belediyesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkan Demirel izlediği Dimitrios Giannoulis'i çok beğendi Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 8 sivil hayatını kaybetti "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 22:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan Belediyesinden emlak ve reklam vergisi uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]