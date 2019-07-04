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Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanallarda ve mazgallarda oluşan tıkanıklıkları gidermek ve yaz döneminde kötü koku oluşumunu önlemek amacıyla şehirdeki kanal ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanallarda ve mazgallarda oluşan tıkanıklıkları gidermek ve yaz döneminde kötü koku oluşumunu önlemek amacıyla şehirdeki kanal ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgal ve rögarları temizliyor. Şehir merkezinde bulunan mazgal, kanalizasyon ve rögarlarda biriken hafriyat, çöp atığı ve diğer atıklar temizleniyor. Temizlik işlemini tamamlayan ekipler, yaptığı çalışmanın ardından da bozuk olan mazgallarda yenileme çalışması yürütüyor.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları yapan belediye ekipleri, kanallarda biriken atıkları temizleyerek kanalların tıkanmasını önlüyor. Şehrin birçok noktasında mazgallarda temizlik çalışmaları yapılıyor. Kent merkezinde rögar ve mazgal temizleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Ekiplerimizin çalışmalarıyla cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler temizleniyor. Kanalizasyon şebekeleri için gerçekleştirdiğimiz rögar temizleme çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı madde çıkardık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan bu durum, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte kötü kokulara sebebiyet vermekte. Tatvan Belediyesi olarak bu durumu önlemek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Son olarak kanal ve mazgallarda tıkanıklık olmaması için vatandaşlarımızdan bu konuda hassas davranmalarını ve kanallara çöplerini atmamalarını istiyoruz " dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
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