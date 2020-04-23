Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle hummalı bir çalışma gerçekleştirerek, ilçe merkezini adeta şantiye alanına çevirdi.



Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Şirinevler, Karşıyaka, Bahçelievler, Fatih, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinin tamamı ile Hidayet ve Aydınlar mahallelerinin tamamlanan kısımları ve Kültür, Kale, Esentepe mahallelerinin eksik kalan kısımlarında yol yapım çalışmalarına başladı. Bahar mevsimine yoğun bir çalışma ile giren Tatvan Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 300 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapım çalışması ihalesi yaparak 11 mahallede çalışmalara başladı. 11 mahallede başlayan yol yapım çalışmaları ile birlikte Tatvan adeta şantiye alanına dönerken, altyapısı tamamlanan diğer mahallelerde de yollar hızlı bir şekilde yenilenecek.



İlçe genelinde vatandaşların daha rahat koşullarda yaşam sürdürmeleri için bahar mevsiminin gelmesiyle yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan Belediyesi olarak ilçe genelinde çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Gerek altyapı, gerek temizlik, gerek su ve kanalizasyon çalışmaları, gerekse Fen İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere ilçemizin altyapısı yenileniyor. Bu yüzden de çalışma olan mahallelerimizde yolların yenilenmesi gerekiyordu. 2019 yılı içerisinde 120 bin metrekare sathi kaplama, 90 bin metrekare de kilitli parke taşı yol yenileme çalışması gerçekleştirmiştik. 2020 yılı için ise altyapısı tamamlanan ve geçtiğimiz yıl eksik kalan 11 mahallemizde kilitli parke yol yapım çalışmalarına başladık. Bu mahallelerimizin dışında altyapısına başlayacağımız mahallelerimizde de çalışmalarımızı peyderpey devam ettireceğiz. Halkımızın içi rahat olsun, Tatvan mücavir alanı içerisinde bulunan ve altyapısı tamamlanan bütün mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz" dedi. - BİTLİS