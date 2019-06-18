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Tatvan Belediyesinden sivrisinekle mücadele çalışması

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, havaların ısınmasıyla sivrisineklerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan Belediyesinden sivrisinekle mücadele çalışması, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Belediyesi, havaların ısınmasıyla sivrisineklerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaz aylarında sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Belediye bünyesinde faaliyet yürüten Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sivrisinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Geylani, "Nisan ayında başlayan ilaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca da artarak devam edecek. Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek sıkıntısı çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz. Bizler ilk olarak çalışmalarımıza sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başladık. Larva alanlarını 4 günde bir ilaçlayarak üremeleri engelliyoruz. Şu an mevcut sivrisineklerle ilgili de araçlarımız her gün ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor" dedi.

Sivrisineklerin yüzde 70 kısmının bataklık alanlardan kaynaklandığını ifade eden Geylani, "Yıllardan beri Tatvan'da sivrisinek ile ciddi mücadele yapılıyor, ama bataklık alanlarla ilgili bir çalışma yapılmamış. Bildiğiniz gibi sivrisinekler larvalarını, yani yumurtalarını bataklık alanlara bırakıyor. İnşallah bu bataklık alanları da ortadan kaldırarak sivrisinek ve haşerelerle mücadelemizi daha da arttıracağız" ifadelerini kullandı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:13 Kaynak: İHA
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