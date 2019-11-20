Son Dakika Haberleri: Tatvan Belediyesinin açtığı bağlama kursuna yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesinin açtığı bağlama kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Tatvan Belediyesinin açtığı bağlama kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından açılan bağlama kursu büyük ilgi görüyor.

Tatvan Belediyesinin açtığı bağlama kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından açılan bağlama kursu büyük ilgi görüyor.


Tatvan Kültür Merkezinde açılan kurs ile ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, iki sınıf olarak açılan kursun yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kurslara gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Başkan Mehmet Emin Geylani, "İki farklı noktada kurslarımız devam ediyor. Bu kurslarımızdan biri de bağlama kursu. Beklenenin üzerinde başvuru aldık. Kursiyer sayımız fazla olunca da iki ayrı gruba ayrılarak eğitmenlerimiz tarafından eğitimlere başlandı. Kurs sayımız artarak devam edecek" dedi.


Kursiyerlerden Muhammed Atlıhan ise, bağlama çalmayı çok istediğini, belediyenin bağlama kursu açacağını öğrenince kaydolduğunu ve kursa katıldığından dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti. - BİTLİS

Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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