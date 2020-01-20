Tatvan Belediyesinin açtığı kurslar ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan Belediyesinin açtığı kurslar ilgi görüyor - Son Dakika

Tatvan Belediyesinin açtığı kurslar ilgi görüyor

7 saat önce

Tatvan Belediyesinin eski hizmet binasında açılan Belediye Kültür, Sanat ve Spor Merkezi bünyesindeki 10 kursa 130 kursiyer katıldı.

Tatvan Belediyesinin açtığı kurslar ilgi görüyor, System.String[]

Tatvan Belediyesinin eski hizmet binasında açılan Belediye Kültür, Sanat ve Spor Merkezi bünyesindeki 10 kursa 130 kursiyer katıldı.

Merkezde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların merkezdeki hizmetlerden ücretsiz yararlandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan merkezin ulaşım noktasında iyi bir yerde olduğun belirten yapan Geylani, "Bayanlar daha rahat bir şekilde buraya gelip gidebiliyor. Bu nedenle daha büyük talepler var. Burada ilk etapta 10 kurs açtık ve 130 kursiyerimiz katılım sağladı." dedi.

Kadınlara yönelik aktivite ve çalışmaların gerçekleştirilebileceği bir yaşam merkezi kuracaklarını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Bayan lokalini buraya taşıdık ve özel spor salonu olarak hizmete açtık. Önceden ücretliydi, bunu da ücretsiz hale getirdik. Spora veya buradaki kurslara gelenlerin çocuklarını bırakabileceği bir kreş açtık. Bayanlar buradaki hizmetlerden faydalanırken aynı zamanda çocukları da güzel vakit geçiriyor. Burada yapılan ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunanlar var. Onlar için yakın zamanda bir e-ticaret sitesi açmayı planlıyoruz. Desteklerinden dolayı, Sayın Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan hanımefendiye, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Kazım Acar'a ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

Mehmet Emin Geylani, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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