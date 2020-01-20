Tatvan'da 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Tatvan'da 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirildi

15 dakika önce

BİTLİS'teki Tatvan İlçe Otogarı'nda bulunan yazıhanede polis ekiplerince bir valizde yapılan aramada 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tatvan'da 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'teki Tatvan İlçe Otogarı'nda bulunan yazıhanede polis ekiplerince bir valizde yapılan aramada 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına aldı.

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün İzmir'e giden bir araçtan Tatvan Otogarı'na uyuşturucu bırakıldığı yönünde bilgi verilmesi üzerine Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda otogardaki şehirlerarası otobüs firmasına ait yazıhanede bulunan valizlerde arama yaptı. Valizlerden birinde 1 kilo 534 gram metamfetamin ele geçirilirken, valizi almaya gelen şüpheliler C.B ve İ.B ise gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tatvan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
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