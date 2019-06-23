Son Dakika Haberleri: Tatvan'da 10 köyde sokağa çıkma yasağı
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Tatvan'da 10 köyde sokağa çıkma yasağı

1 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tatvan'da 10 köyde sokağa çıkma yasağı, System.String[]
BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nce bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiği, bu nedenle Tatvan'a bağlı 10 köy ve bağlı mezralarda bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Haziran 2019 Pazar günü saat: 05.00'dan itibaren 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 20.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."


- Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:56 Kaynak: DHA
Bitlis, Tatvan, Güncel
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