Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi
16.12.2020 22:19
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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