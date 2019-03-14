Tatvan'da "14 Mart Tıp Bayramı" Etkinliği
21 dakika önce
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliği, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi
Başhekimliği, "14 Mart Tıp Bayramı
" dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan hastane başhekimi Uz. Dr. Erdinç Eren, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi icra ettiklerini söyledi.
Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Eren, şöyle konuştu:
"Görevlerini fedakarlık ve özveriyle yapan siz değerli meslektaşlarım çoğu zaman ailelerinizi ihmal etseniz bile, hastalarınızı ihmal etmiyorsunuz. Hekimlik zor olduğu kadar, güzel bir meslek. Türk hekimleri olarak aynı heyecan ve coşkuyu koruyoruz. Bu vesileyle hastanemizdeki doktor arkadaşlarımız ile tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum."
Etkinlik, hediyelerin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:24 Kaynak: AA
Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı
İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti
Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında 20 Kişilik İnfaz Timi İçin Kırmızı Bülten Çıkartıldı
Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı