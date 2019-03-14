Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "14 Mart Tıp Bayramı" Etkinliği

Tatvan'da "14 Mart Tıp Bayramı" Etkinliği

21 dakika önce

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliği, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Tatvan'da
Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliği, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan hastane başhekimi Uz. Dr. Erdinç Eren, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi icra ettiklerini söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Eren, şöyle konuştu:

"Görevlerini fedakarlık ve özveriyle yapan siz değerli meslektaşlarım çoğu zaman ailelerinizi ihmal etseniz bile, hastalarınızı ihmal etmiyorsunuz. Hekimlik zor olduğu kadar, güzel bir meslek. Türk hekimleri olarak aynı heyecan ve coşkuyu koruyoruz. Bu vesileyle hastanemizdeki doktor arkadaşlarımız ile tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum."

Etkinlik, hediyelerin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:24 Kaynak: AA

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