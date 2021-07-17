Tatvan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Tatvan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi

Bitlisin Tatvan ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Led ekranda yapılan görsel sunumun ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehitler için dua edilip konuşmalar yapıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "5 yıl önce 15 Temmuz gecesi ülkemiz çok büyük bir ihanete şahit oldu. O gecede ülkemiz, ülkesini, değerlerini, onurlarını satanlara kahramanca karşı koydu. Dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7'den 70'e milyonlarca vatan sevdalısı bugününü, yarınını ve geleceğini vatan hainlerine karşı, tanklara ve toplara karşı ellerinde bayraklarla kahramanca savundu. Bizim silahlarımızı, toplarımızı, tanklarımızı, uçaklarımızı bize doğrulttular. Ama biz Bedir'de, Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu gibi 'Ya istiklal, ya izmihlal' diyerek imanımızdan aldığımız güçle meydanlara koşarak hainlere karşı dur dedik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimizi ve tüm vatan evlatlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Düzenlenen program, 00: 13'de ilçenin tüm camilerinden Sela okunmasıyla sona erdi.

Programa, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS