Tatvan'da "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Muharip Gaziler Derneği Tatvan Temsilcisi Muhittin Karatay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kaymakam Tekin Erdemir ise gazilerin gününü kutlayarak, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Törene, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.