Tatvan'da 2 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Tatvan'da 2 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi

04.07.2022 18:34
Tatvan'da 2 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 9 parça halinde pet şişeler içerisinde toplam 2 kilo 263 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

(Vahit OlcayİHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da 2 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da 2 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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