Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 9 parça halinde pet şişeler içerisinde toplam 2 kilo 263 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Tatvan'da 2 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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