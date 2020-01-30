Tatvan'da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

Tatvan'da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

7 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 uyuşturucu satıcısı, üzerlerinde 25,29 gram eroin ve 71 gram metamfetamin ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Tatvan'da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 uyuşturucu satıcısı, üzerlerinde 25,29 gram eroin ve 71 gram metamfetamin ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ekipleri, ilçe genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphe üzerine durdurulan D.K. ve A.A.'nın üst aramaları yapıldı. Aramada, 25,29 gram eroin ve 71 gram metamfetamin ele geçirildi. D.K. ve A.A. gözaltına alındı.


Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:15 Kaynak: DHA
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