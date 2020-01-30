Tatvan'da 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 uyuşturucu satıcısı, üzerlerinde 25,29 gram eroin ve 71 gram metamfetamin ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ekipleri, ilçe genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphe üzerine durdurulan D.K. ve A.A.'nın üst aramaları yapıldı. Aramada, 25,29 gram eroin ve 71 gram metamfetamin ele geçirildi. D.K. ve A.A. gözaltına alındı.