Tatvan'da 2019 yılında 890 gıda denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 2019 yılında 890 gıda denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Tatvan'da 2019 yılında 890 gıda denetimi gerçekleştirildi

14 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 890 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Tatvan'da 2019 yılında 890 gıda denetimi gerçekleştirildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 890 gıda denetimi gerçekleştirildi.


Halkın güvenli gıda tüketebilmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol ekiplerince gerçekleştirilen gıda denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; 2019 yılı boyunca toplam 890 adet denetim gerçekleştirilirken, 2020 yılının ilk iki ayında ise ilçede bulunan 573 adet gıda işletmesinde 120 denetim yapıldı. Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gerçekleştirmiş olduğu gıda denetimleriyle ilgili yazılı açıklamada bulunan Tatvan Kaymakamlığı şu bilgilere yer verdi: "Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı içerisinde ilçemizde toplam 890 adet denetim, 2020 yılının ilk iki ayında ise ilçede bulunan 573 adet gıda işletmesinde 120 denetim yapıldı. Bu denetimlerden 373 tanesi gıda satış (market, kasap, şarküteri gibi), 385 tanesi toplu tüketim (restoran, kafe, eğitim-sağlık kurumları kantin ve yemekhaneleri gibi) ve 132 tanesi de gıda üretim konusunda faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gerçekleştirildi. İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerince, gıda güvenilirliğine yönelik yapılan rutin denetimler, riske dayalı denetim programı esas olmak üzere yapılmaktadır. Her denetim sonrası gıda kontrol uzmanları tarafından işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre belirlenen risk kategorisi, geçmiş denetim kayıtları ve işletmenin hijyen yönetimi gibi bilgiler göz önüne alınarak her bir işletme için riske dayalı denetim sıklığı belirlenmekte ve bir sonraki denetim bu sıklık doğrultusunda yapılmaktadır. Böylece denetimlerin etkinliğinin artması sağlanmaktadır. Rutin yapılan denetimlerin yanında; Bakanlığımızın çeşitli zamanlarda başlattığı gıda seferberliği faaliyetleri, İlçe Müdürlüğüne ve Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan şikayetlerle ilgili olarak da kontrol ve denetim işleri yapılmaktadır" denildi. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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