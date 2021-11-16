Tatvan'da 215 dönüm alanda iplik fabrikası kuruluyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 215 dönüm alanda günlük 35 ton iplik üretecek fabrika kuruluyor.

Rahva bölgesine kurulun İplik Üretim Fabrikası'nda bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Eren Perakende ve Tekstil Kontrol Mühendisi Gürsu Yücel, yaptığı açıklamada, 2021 yılında temeli atılan iplik fabrikasının 2022 yılının ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Sahada 30 iş makinesi ve 150 personelle fabrikanın inşaat çalışmasının sürdüğünü ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar depo binasının kurulum ve kaplaması tamamlandı. İşletme binasının ise kaba inşası tamamlandı. İkinci iplik fabrikası binasının da, zemin etüt çalışmaları devam ediyor ve 2022 yılının nisan ayında temeli atılacak. Fabrika 2022 yılı sonunda tam kapasite olarak üretimine başlayacak. Birinci faz tamamlandığında 250 kişi, ikinci faz tamamlandığında 500 kişi, üçüncü ve dördüncü faz hayata geçtiğinde ise bin kişi istihdam edilecek."