Son Dakika Haberleri: Tatvan'da 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı
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Tatvan'da 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı

40 dakika önce

Tatvan ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bin 503 öğretmen ile 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı.

Tatvan'da 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı, System.String[]

Tatvan ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bin 503 öğretmen ile 22 bin 897 öğrenci ders başı yaptı.

Aydınlar Mahallesi'ndeki İstasyon İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesiyle sona erdi.

Törene Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Aydınlar, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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