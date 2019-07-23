Tatvan'da 222 kişilik tekne üretiyor
25 dakika önce
Tatvan ilçesinde özel tersane işleten İbrahim Kuzucu, kendi imkanlarıyla 222 kişi kapasiteli gezi teknesi üretiyor.
Tatvan Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:14 Kaynak: AA
ilçesinde özel tersane işleten İbrahim Kuzucu, kendi imkanlarıyla 222 kişi kapasiteli gezi teknesi üretiyor.
Tersanede 3 yıl önce üretimine başladığı teknenin yüzde 40'ını tamamlayan Kuzucu, 2020'de suya indirmeyi planlıyor.
Tersanede, 30 metre uzunluğundaki gemilerin bakım ve onarımını da yapabildiğini aktaran Kuzucu, "Teknemiz 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 24 metre uzunluğunda. Tekneye müşteri bulamazsak hizmete sunacağız. Mavi turlar düzenlemeyi planlıyoruz. Tur kapsamında teknemiz Ahlat
, Adilcevaz
, Erciş
, Van
, Gevaş
, Akdamar'a kadar gidebilecek. Tekne imalatının yanı sıra Van Gölü
'ndeki yaklaşık 200 teknenin bakım ve onarımlarını da yapmayı hedefliyoruz." dedi.
Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Son dakika! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu Yaşlandırma programı olarak bilinen FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar kazandı