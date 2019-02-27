Son Dakika Haberleri: Tatvan'da 25 Mahalle ve Çarşı Bekçisi Göreve Başladı

Tatvan'da 25 Mahalle ve Çarşı Bekçisi Göreve Başladı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 çarşı ve mahalle bekçisi, eğitimlerin ardından görevlerine başladı.

Tatvan'da 25 Mahalle ve Çarşı Bekçisi Göreve Başladı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 çarşı ve mahalle bekçisi, eğitimlerin ardından görevlerine başladı.

Görev alanları ile ilgili yaklaşık 40 gün eğitim alan 25 bekçi Tatvan'da iş başı yaptı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, göreve başlayan bekçilere başarı dileğinde bulundu.

Bekçiler, mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi, asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, muhtemel olaylarda ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılmasında görev üstlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:04 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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