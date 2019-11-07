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Tatvan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi ile Bahçelievler Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Tatvan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi ile Bahçelievler Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi'ndeki serginin açılışını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı projeleri inceleyerek bilgi alan Özkan, daha sonra okuldaki kermese katıldı.

Bahçelievler Ortaokulundaki serginin de açılışını yapan Özkan, birbirinden farklı bilimsel projeleri hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

TÜBİTAK Bilim Fuarı sergilerinin gün boyunca ziyarete açık olacağı belirtildi.

Programa Tatvan Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Anadolu Lisesi, Hüseyin Çelik, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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