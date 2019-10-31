Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi
Son Dakika Güncel Tatvan'da '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi

Tatvan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Tatvan'da

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer'in açılışını gerçekleştirdiği fuara kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Ahmet Mücteba Albayrak Ortaokulu Müdürü Nedim Bakırtaş, yaptığı açıklamada, sergide 21 projenin yer aldığını söyledi.

Amaçlarının bilimi eğlenceli hale getirmek olduğunu vurgulayan Bakırtaş, fuara katılanlara teşekkür etti.

Serginin iki gün açık kalacağı belirtildi.

Mehmet Emin Geylani, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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