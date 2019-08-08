Son Dakika Haberleri: Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı
Son Dakika Yerel Haber

Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı

43 dakika önce

Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandıBİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 ayrı aşiret mensupları çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga barışla noktalandı.

Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 ayrı aşiret mensupları çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga barışla noktalandı.
Geçtiğimiz günler Tatvan ilçe merkezinde ilçeye mensup Acar, Demirtaş ve Önsoy aileleri arasında çıkan silahlı kavga ilçenin ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandı. Başlatılan girişimlerin olumlu sonuçlar vermesi neticesinde ilçedeki bir otelin konferans salonunda barış töreni düzenlendi. Kuran'ı Kerim Tilavetiyle başlayan barış töreninde Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysak Geylani ve din alimleri söz alarak sulhun önemine ve gerekliliğine dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından aile bireyleri birbirine sarılıp hem barıştı hem de birbirlerinden helallik istedi.
Düzenlenen törene AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, STK temsilcileri, kanaat önderleri, ilçenin ve ilin ileri gelenleri, siyasi parti temsilcileri, aşiret mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tatvan, Bitlis, kavga, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol kenarında mola veren aileye otomobil çarptı: 1 ölü 10 yaralı
Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 23:27:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da 7 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]