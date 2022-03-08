Tatvan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği - Son Dakika

Bitlis'te "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.

Kızılay Şubesi ile Tatvan Belediyesince düzenlenen programda bir araya gelen kadınlar, "Bergen" isimli sinema filmini izledi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün öneminden söz ederek, "Sürekli kadınlara ve çocuklara yönelik bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bugün özel bir gün. Tüm kadınların gününü kutluyoruz." dedi.

Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz de kadınların gününü kutladı.