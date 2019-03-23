Tatvan'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
7 dakika önce
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
BİTLİS'in Tatvan
ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerinde bir araç durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda 9 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:11 Kaynak: DHA
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