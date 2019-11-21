Tatvan'da ADEM sergisi açıldı

Tatvan Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Geylani, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile vatandaşlar katıldı.

ADEM'de açılan kurslara katılan kadınların yaptığı ürünleri inceleyen Özkan, eğitim ve öğretimde büyük fedakarlıklarda bulunan öğretmenleri anmak amacıyla ADEM kursiyerlerinin el ele vererek sergiyi açtığını söyledi.

Davetliler, daha sonra 350 kursiyerin yaptığı ürünlerin bulunduğu sergiyi gezdi.