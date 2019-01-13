Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Ağır Vasıtaların Zincirsiz Yola Çıkması Yasaklandı

Tatvan'da Ağır Vasıtaların Zincirsiz Yola Çıkması Yasaklandı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağır vasıtaların, yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan-Van, Tatvan-Bitlis ve Tatvan-Ahlat istikametlerine zincirsiz çıkmaları yasaklandı.

Tatvan'da Ağır Vasıtaların Zincirsiz Yola Çıkması Yasaklandı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağır vasıtaların, yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan- Van, Tatvan-Bitlis ve Tatvan- Ahlat istikametlerine zincirsiz çıkmaları yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar nedeniyle ağır vasıtaların Tatvan-Van, Tatvan-Bitlis ve Tatvan-Ahlat istikametlerine zincirsiz trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:18 Kaynak: AA

Van, Ahlat, Bitlis, Tatvan, Güncel
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