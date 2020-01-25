Tatvan'da ağız ve diş taraması yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerinin ağız ve diş taraması yapıldı.

Çocuklara diş fırçası ve diş macunu da dağıtan sağlık ekipleri, diş sağlığıyla ilgili bilgiler aktardı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, yaptığı açıklamada, sağlıkla ilgili faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini aktardı.