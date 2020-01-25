Tatvan'da ağız ve diş taraması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da ağız ve diş taraması yapıldı - Son Dakika

Tatvan'da ağız ve diş taraması yapıldı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerinin ağız ve diş taraması yapıldı.

Tatvan'da ağız ve diş taraması yapıldı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerinin ağız ve diş taraması yapıldı.

Çocuklara diş fırçası ve diş macunu da dağıtan sağlık ekipleri, diş sağlığıyla ilgili bilgiler aktardı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, yaptığı açıklamada, sağlıkla ilgili faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini aktardı.

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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