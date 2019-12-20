Tatvan'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika

Tatvan'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı.

Tatvan'da

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı.


Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla, ilgili kurum amirleri ve ilgili kuruluşların katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda; hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen toplantı neticesinde; şiddet önleme merkezinde polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların da sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilçede eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma ve değerlendirme yapılarak Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte ilçenin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.


Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, konunun önemine dikkat çekti. İlçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için ilçe olarak kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini kaydeden Kaymakam Özkan, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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