Tatvan'da "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tatvan'da "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Tatvan'da

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla kurumlarla etkin bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Toplantıda, şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisinin görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması kararları alındı.

Toplantıya, kurum amirleri katıldı.

Mehmet Ali Özkan, Kaymakamlık, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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